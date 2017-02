8 gol come Insigne, Bacca, Callejon. Ma anche come Falcinelli, in prestito al Crotone. Defrel, con la doppietta di ieri (Udinese-Sassuolo 1-2) è salito da 6 a 8 gol in un sol colpo, in compagnia di questi quattro scomodi colleghi. Ha scavalcato Dybala "fermo" a 7 e staccato il compagno Matri, ancora a 6. Del milanista e del pitagorico, van ricordati i rigori, però: 3 per Bacca, 1 per Falcinelli.



Il contributo realizzativo del francese, per la verità, mancava da un po': non segnava più dal 28 novembre scorso, quando realizzò forse il suo gol più bello con la maglia del Sassuolo, quel piattone al volo, in corsa, che ammutolì un San Paolo ormai sicuro della vittoria (Napoli-Sassuolo 1-1). Un digiuno durato 10 partite e causato principalmente da due motivi. Dapprima l'interessamento della Roma, capace di distrarlo per buona parte del mese di dicembre e tutto gennaio. Infatti dopo la partita col Torino di inizio 2017, Defrel, più di là che di qua, è andato sistematicamente a sedersi in panchina. Soltanto 25' col Palermo in cui riesce a fare un assist, 15' col Pescara, e 31' contro la Juventus. Fatto sta che alla fine non parte, e ciononostante, ecco il secondo motivo, s'infortuna al ginocchio: fuori a Genova e col Chievo in casa. Siamo arrivati a oggi, anzi, a ieri. Presente tra i convocati, nemmeno ieri è partito titolare. Il tridente sceso in campo alla Dacia Arena comprendeva a destra Berardi (ancora a secco dopo il rientro), a sinistra Politano e al centro Matri. Stavolta però 24' di gioco gli sono bastati, perché entrato al 66', ha ribaltato il parziale negativo segnando prima al 70', sottoporta, quindi al 79', elegantemente dalla distanza. Sempre col sinistro, sempre di piatto.



Nella stagione 2014/2015, l'anno in cui il Cesena retrocesse in B, Defrel aveva segnato 9 gol alla sua prima apparizione in Serie A. E' tuttora il suo record, visto che in maglia neroverde, nel primo anno di ambientamento, non aveva superato le 7 marcature. A dire il vero, però, agli 8 in campionato di quest'anno bisognerebbe aggiungere i 4 messi a segno in Europa League (2 nelle qualificazioni più 2 nel girone), per un bottino complessivo di 12 reti stagionali. Si sta verificando ciò che auspicavo il mese scorso, quando si dava Defrel in partenza per Roma: qui sopra scrivevo che era meglio tenerlo per tante ragioni, tra queste, per il fatto che, rimanendo in neroverde, il giocatore avrebbe continuato a segnare e, di conseguenza, avrebbe aumentato il suo valore. Superata la doppia cifra, perché Defrel la supererà, a quanto è lecito immaginare che arrivi? Ricordo che Zaza, prima di passare alla Juve, nel suo secondo anno di Sassuolo non ne fece più di 11. Ma il miglior marcatore del Sassuolo in A non è stato Zaza, è stato Berardi con 16 gol nel primo anno di A (2013/2014). Ma 16 mi sembrano un po' troppi, anche per questo Defrel.