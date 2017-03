Giovedì scorso, a Cracovia, Pellegrini ha segnato un gol fantastico. L'Under 21 di Di Biagio giocava un'amichevole contro la Polonia, proprio nel paese che, questo giugno, ospiterà l'Europeo. La mezzala del Sassuolo, schierata nell' undici titolare insieme a Berardi, ha sbloccato il risultato: la rete dell'1-0, al 29'. Sarebbe finita 2-1 per gli Azzurrini, grazie al raddoppio di Benassi nella ripresa. Vale la pena però soffermarsi sul quel primo gol.



Un gesto tecnico spettacolare, che ha messo in luce una volta di più le qualità del giovane neroverde. L'azione parte da un buon lavoro di Berardi (secondo la Gazzetta del giorno dopo, il migliore in campo): spalle alla porta, sulla trequarti, riesce a rubare il tempo al suo marcatore con una finta, per poi lanciare Chiesa. Questi, sulla linea dei difensori, invece di far la sponda a Cerri, la allunga di testa lateralmente, sulla sinistra, dove si sta inserendo Pellegrini. Il pallone è ancora in aria quando l'azzurrino sceglie la cosa più difficile, in questo caso anche la più bella. Si coordina e lascia partire un tiro al volo dai venti venti metri che finisce nell'angolino opposto. Di sinistro, cosa non trascurabile. Si è trattato del suo 2° gol in Under 21. Il primo lo segnò il 6 settembre, contro l'Andorra. In tutto, con i ragazzi di Di Biagio ha collezionato 6 presenze, 4 da titolare.



Queste convocazioni, queste prestazioni sono evidentemente lo specchio del campionato che sta facendo. Dai 3 gol dell'anno scorso, Pellegrini è passato a 5, diventando di necessità virtù uno dei pilastri del centrocampo di Di Francesco. In questa stagione ha segnato contro il Milan, l'Empoli, il Cagliari, il Pescara e il Genoa, senza parlare del gol in Coppa Italia contro il Cesena e in Europa League contro il Rapid Vienna, aggiunti i quali, si arriva presto a 7, per la bellezza di 10 reti complessive in due anni. Niente male. Di destro, di sinistro, di testa, dal limite, su inserimento: Pellegrini è una mezzala completa che sta crescendo a vista d'occhio. Quando sta bene fisicamente, la sua agilità nello stretto sorprende, come sorprende per applicazione e resistenza.



Stasera, all'Olimpico contro la Spagna, l'ultimo test verso l'Europeo. Segnerà ancora lui o si sbloccherà Berardi? La cosa certa è che, a fine anno, sarà molto difficile trattenere entrambi.