Alla prima uscita stagionale, sul campo principale del centro sportivo di Vipiteno, il Sassuolo di Cristian Bucchi questo martedì si è presentato con una goleada: 21 a 0 contro la Rappresentativa Val Isarco. Ragusa ha aperto le danze, segnando il primo gol 2017/2018, mentre il miglior marcatore del match è stato -neanche a dirlo- Falcinelli, che salito nella ripresa ha gonfiato la rete per ben sei volte.



Proprio nel secondo tempo, si sono visti all'opera due dei quattro volti nuovi della rosa neroverde, mi riferisco a Gian Marco Ferrari (classe '92) e a Riccardo Marchizza (classe '98). Teoricamente, tanto l'ex giocatore del Crotone quanto il giovane proveniente dalla Primavera della Roma sarebbero difensori centrali mancini. Dunque sovrapponibili ad Acerbi, per intenderci. Entrambi però sanno interpretare all'occorrenza il ruolo di terzino sinistro, ed è proprio così che è stato schierato per la prima volta Marchizza, forse anche per rispetto del più affermato ed esperto compagno di reparto, reduce da un finale di stagione glorioso al Crotone. Tra parentesi va ricordato anche che Ferrari è già stato allenato da Bucchi, nel Gubbio, durante la stagione 2013/2014.



Tornando a martedì, non sono scesi in campo né Davide Frattesi (classe '99), né Filippo Bandinelli (classe '95), gli altri due nuovi. Di questi centrocampisti, il più 'anziano' arriva dalla B, dal Latina, dopo essere uscito dal settore giovanile della Fiorentina, mentre il più giovane ancora dalla Primavera della Roma, dove giocava insieme a Marchizza, suo capitano. Dopo il fallimento del Latina, Bandinelli svincolato è stato acquistato a titolo definitivo dal Sassuolo. Così come acquisti a titolo definitivo sono anche gli altri tre giocatori di cui si è parlato. Una differenza/novità interessante, specialmente per i due romani, rispetto alla formula usata con Pellegrini. Fioriranno allo stesso modo? Si dice un gran bene di entrambi, chissà. In tal caso il Sassuolo non li perderebbe.



Per chi volesse seguire il loro graduale inserimento e i progressi della squadra, consiglio di fissare questi altri due appuntamenti: l'amichevole di domani contro il Real Vicenza e soprattutto quella di giovedì prossimo contro l'Eintracht Francoforte. Da una Rappresentativa locale alla Bundesliga, come intuite, passando per una squadra dal valore intermedio, cioè il Real Vicenza composta da giocatori in cerca di contratto e guidati da uno staff in cui compare Tomas Skuhravy (ex Genoa, Sparta Praga, Sporting Lisbona e Nazionale Rep. Ceca). Domani dunque sarà già un test più interessante, ma niente in confronto a quanto ci attende giovedì prossimo allo stadio di Bressanone, dove il Sassuolo sfiderà l'undicesima classificata della Bundesliga 2016/2017, allenata da Niko Kovac. Basti pensare allo Schalke 04 decimo e al Bayer Leverkusen di Calhanoglu dodicesimo..