Il nome di Dejan Savicevic scalda, da sempre, il cuore dei tifosi milanisti e di tutti quelli che amano il bel calcio. Oggi, l'attuale presidente della federazione del Montenegro, compie 51 anni e si è concesso ai microfoni di Milantv: "Lo sto vivendo come un giorno normale, come tutti gli altri. Il 50° era stato differente, adesso fino ai 70 non li conterò e non li festeggerò come l'anno scorso".



SULLA FINALE PERSA CONTRO L'AJAX NEL 1995: "Con me in campo avremmo avuto più chance di vincerla sicuramente. Stavo benissimo in quel periodo e mi è dispiaciuto non poter aiutare i miei compagni".



SULLA VITTORIA DEL MILAN CONTRO L'UASTRIA VIENNA: "Non ho visto la partita, ho visto i gol che ha fatto il Milan. Mi fa piacere perchè il Milan ha vinto con i miei 'nemici' a Vienna, avendo giocato nell'altra squadra della città. Sono ancora più soddisfatto che ha vinto con un risultato più ampio".



SULL'ATTUALE SERIE A: "Questo campionato l'ho visto meno rispetto agli anni precedenti. Vedo i risultati, i gol. Non ho ancora visto una partita del Milan per poter giudicare. Il Milan deve dare tempo a Montella per costruire una squadra nuova. Io ho fiducia in lui che potrà fare meglio dell'anno scorso".



QUALE GIOCATORE DI QUESTO MILAN SI AVVICINA A LUI: "C'è Suso che ieri sera ha fatto un grandissimo gol. E' mancino come me, anche lui ha grandissimi colpi. E poi c'è Jovetic, mi sarebbe piaciuto vederlo al Milan e ne avevo parlato anche con Galliani a gennaio. E' un grandissimo giocatore, costava una decina di milioni, con i prezzi che girano ora sarebbe stato un giocatore che avrebbe potuto fare la differenza".



SU SUSO: "E' un giocatore che può inventare un assist, inventare un tiro. Può inventare da un momento all'altro. E' uno che ha maggiormente questa qualità rispetto a tanti altri".