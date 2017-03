30 giugno 2018, una data di scadenza ricorrente nei contratti di tanti giocatori della Juve. Da Gigi Buffon in poi, sono ben sei i calciatori bianconeri che hanno nella prossima stagione l'ultimo anno di contratto garantito almeno al momento. Ed ognuno di essi ha ovviamente una posizione differente da gestire, tra chi è pronto ormai al rinnovo e chi invece si avvia verso la fine della propria esperienza in bianconero. Caso per caso, ecco il punto della situazione.



BUFFON, DECIDE LUI - La scadenza del contratto di Gigi Buffon è questa dunque, ma ogni decisione a proposito del suo futuro e rimandata solo al termine della prossima stagione o appena prima. Il Mondiale del 2018 era l'ultimo grande obiettivo, ma non è assolutamente detto che poi il capitano bianconero decida effettivamente di ritirarsi. Anzi: la voglia è tanta, la condizione eccellente. Quindi...



CHIELLINI, SI PARLA DI RINNOVO - Giorgio Chiellini invece è pronto a prolungare il proprio contratto fino al 2020, quando avrà 36 anni. Un contratto a vita insomma: mai in discussione il suo ruolo centrale da bandiera bianconera, anche lui è pronto quindi a firmare tanti nuovi record con la Juve. Una trattativa del tutto simile ad una formalità, Chiellini-Juve dovrebbe restare un binomio indissolubile, nemmeno gli acciacchi dell'ultimo biennio o le offerte ricevute dall'estero dovrebbero mettere in discussione la possibilità di andare avanti insieme.



BARZAGLI A FINE CORSA - Non ci dovrebbe essere invece alcun rinnovo per quanto riguarda Andrea Barzagli. Gli unici piccoli dubbi potrebbero al contrario essere legati ad un'eventuale partenza anticipata, stante la corte serrata della Major League Soccer che fin qui in ogni caso non sembra smuovere troppo il difensore dall'andare fino in fondo con la sua Juve in vista del Mondiale 2018.



ASAMOAH, RINNOVO E POI... - Gli ultimi due mesi hanno riproposto un Kwadwo Asamoah in salute e rigenerato da esterno sinistro di difesa, ennesima scommessa vinta da Marotta e Paratici. Se confermate queste condizioni, il miglior vice Alex Sandro possibile rimarrebbe lui, tanto che si è già cominciato a parlare di rinnovo: già prolungato l'accordo durante il periodo da incubo del ghanese, anche in ottica verso un'eventuale cessione il contratto andrà allungato per tenere alta la valutazione. Su di lui sondaggi già pervenuti da Lione e Marsiglia, ma potrebbe e dovrebbe restare.



CASO LICHT - Il rinnovo di Stephan Lichtsteiner appena ufficializzato dalla Juve è diventato una formalità nonostante la frattura estiva e la conseguente esclusione iniziale dalla lista Champions. Il club bianconero godeva di questa 'team option' da esercitare entro gennaio, che potesse servire sia per non perdere il giocatore a zero a fine stagione sia per non dover pagare una penale prevista dall'accordo in caso di mancata esercitazione dell'opzione in questione. In ogni caso importante in questa stagione, le strade della Juve e Lichtsteiner sono comunque destinate a separarsi in estate.



ASPETTANDO DANI ALVES - Del rinnovo di Dani Alves, eventualmente, si discuterà la prossima stagione. Il brasiliano vuole restare padrone del proprio destino, a bocce ferme capirà se voler accettare la corte del Manchester City o magari quella milionaria della Cina. Le offerte non mancano, rimane questa la situazione meno delineata e più imprevedibile. Come lui.



@NicolaBalice

