Una casa trasformata nella "Grotta del peccato" in cui tenere incontri a luci rosse a base di sesso sadomaso e droga. E' questo quanto svelato dal The Sun ed è ciò che accadeva all'interno di uno degli appartamenti affittati dall'ex centrocampista di Chelsea e Manchester City, Frank Lampard.



La casa di lusso (a circa 3.800 euro al mese) si trova nel quartiere londinese di Fulham era stata affittata dal calciatore a Davina Ward che si era presentata come maestra di fitness. Un reporter del tabloid britannico ha però avuto accesso a quella che definisce "grotta del peccato". La Ward, infatti, la usava per sessioni sadomaso in cui lei era la dominatrice e forniva cocaina ai clienti che amava legare e sculacciare, arrivando a volte a filmare quanto succedeva. L’ex calciatore interpellato dal tabloid britannico ha dichiarato di non saperne nulla.