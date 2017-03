Patrick Kluivert, ex calciatore della Nazionale olandese e attuale direttore sportivo del PSG, nel 2011 avrebbe scommesso su alcune partite del Twente (all'epoca era allenatore delle riserve), una pratica non vietata dai regolamenti della Federcalcio olandese al momento dei fatti. Le scommesse, però, sarebbero state raccolte illegalmente da un'organizzazione criminale con cui Kluivert avrebbe accumulato un debito di oltre un milione di euro. A riportare la vicenda è il quotidiano olandese "De Volkskrant", secondo cui i malviventi avrebbero ricattato a lungo Kluivert, che ha gradualmente saldato il debito sotto pesanti minacce. Il suo nome sarebbe venuto fuori dopo l’arresto di cinque membri del gruppo criminale ma, secondo il suo avvocato, Kluivert sarebbe solamente una vittima e non risulterebbe coinvolto in alcuna combine.