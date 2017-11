Era stato convocato da Conte per una amichevole con la nazionale italiana. Daniel Caligiuri, esterno dello Schalke 04, dichiara il suo tifo per il Milan a goal.de: “Tifo sempre per il Milan e quando posso guardo le partite e gioisco per le vittorie. Futuro? Il sangue del sud scorre nelle mie vene, quindi sarebbe bello un giorno giocare in Italia o in Spagna. Tuttavia mi trovo bene qui e non ho firmato un contratto fino al 2020 senza motivo: io e la mia famiglia stiamo benissimo e non c'è motivo per cambiare aria. Anche se dovesse farsi avanti il Milan, in questo momento lo rifiuterei senza esitazioni. Poi nel calcio non si sa mai”.