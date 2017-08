Leon Goretzka è uno dei giocatori più interessanti del calcio tedesco. Il suo contratto con lo Schalke 04 è in scadenza 2018 e il rinnovo è molto difficile che arrivi. Sul giocatore c'è da tempo il Bayern Monaco, pronto a prenderlo non appena scadrà il suo contratto. Per questo, come riporta Mundo Deportivo, lo Schalke 04 preferirebbe venderlo in questa finestra di mercato, magari al Barcellona, al quale è stato proposto per 30 milioni. Il club blaugrana può prendere in considerazione la proposta data la difficoltà di arrivare a Seri del Nizza.