La Juventus ha scelto: Benedikt Howedes è il profilo giusto per rinforzare un reparto, quello difensivo, in cui le poche certezze di Rugani e Benatia (unite alla partenza di Bonucci) hanno spinto la dirigenza bianconera a cercare un nuovo acquisto.



90 MINUTI IN PANCHINA - Nei giorni scorsi il dg Beppe Marotta ha confermato la volontà di puntare sul centrale tedesco ma soltanto in prestito con diritto di riscatto. Anche il ds dello Schalke 04 aveva ribadito che Howedess ha già comunicato la volontà di andare alla Juventus. Oggi, nella sconfitta subita dai tedeschi in trasferta contro l'Hannover il difensore è rimasto seduto in panchina per tutti i 90 minuti. E allora cosa manca?



NUOVI CONTATTI - Manca l'accordo fra le parti perchè lo Schalke ha sì aperto al prestito ma vorrebbe garanzie sul riscatto. La Juventus non vuole inserire l'obbligo nè tantomento acquistarlo a titolo definitivo. Domani ci saranno nuovi contatti fra le parti con la Juventus che spingera per un prestito, oneroso con diritto di riscatto da 9/10 milioni. Se lo Schalke darà il via libera, Howedess arriverà martedì a Torino.



