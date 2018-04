Terminata la settimana europea con le gare di Champions League ed Europa League che hanno caratterizzato le nostre giocate, tornano le gare del weekend con Serie A e Serie B in primissimo piano assieme agli altri campionati europei.



E con il weekend calcistico torna anche il consueto appuntamento con la Schedina di CM. Dalla redazione di Calciomercato.com , Alessandro Di Gioia e Angelo Taglieri vi consigliano alcune partite su cui puntare nel fine settimana. Due schedine, una per il sabato e una per la domenica, sfogliando la margherita delle quote più accattivanti.



Ecco i consigli nel nostro video