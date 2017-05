Ultime battute per i maggiori campionati europei e le relative coppe nazionali. E con le ultime gare di questa splendida ed avvincente stagione

Dalla redazione di

Alessandro Di Gioia e Angelo Taglieri vi

alcune partite su cui puntare nel fine settimana. Due schedine, una per il sabato e una per la domenica, che fanno il giro per tutte le coppe nazionali, ma si soffermano soprattutto sulla Serie A dove è viva la lotta per non retrocedere ma anche la battaglia per il titolo di capocannoniere.

Toronto FC-Columbus Crew 1 (1.72)

Arsenal-Chelsea X (3.70)

Dinamo Zagabria-Rijeka 1 (1.90)

Barcellona-Alaves Gol (2.30)

Angers-PSG Gol (2.40)

Cagliari-Milan 1 (3.90)

Crotone-Lazio 1 (2.00)

Torino-Sassuolo 1 (1.60)

Mertens Capocannoniere (5.00)

San Josè-LA Galaxy X (3.20)

consigliano