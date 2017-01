Manchester City-Tottenham 1 (2.15)

Crystal Palace-Everton 2 (2.35)

Milan-Napoli 1 (3.60)

Chievo-Fiorentina X (3.25)

Stoke-Manchester United 2 (1.60)

Empoli-Udinese 1 (2.55)

Atalanta-Sampdoria 1 (1.68)

Roma-Cagliari No Gol (2.15)

Bayer Leverkusen-Hertha Berlino 2 (5.25)

Ascoli-Pro Vercelli 1 (2.15)

Messa alle spalle la seconda tornata degli ottavi di finale di Coppa Italia torna il weekend della Serie A e dei più importanti campionati europei.Dalla redazione diAlessandro Di Gioia e Angelo Taglieri vi consigliano alcune partite su cui puntare nel fine settimana. Due schedine, una per il sabato e una per la domenica, che non dimenticano i numerosi big match in programma a partire da Milan-Napoli, passando per Manchester City-Tottenham e Bayer Leverkusen-Hertha Berlino.