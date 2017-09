No 2 settimane ma ancora pochi giorni #asroma #palestra Un post condiviso da Patrik Schick (@p_schicky) in data: 10 Set 2017 alle ore 07:48 PDT

"Non due settimane, ancora pochi giorni". Così l'attaccante della, ha voluto commentare le voci sul suo possibile rientro in campo dopo il risentimento muscolare alla coscia che lo avrebbe tenuto fuori dalla gara (poi rinviata) contro lae che rischia di lasciarlo ai box anche in Champions League. La punta ceca con un post su instagram ha però voluto precisare che non saranno 2 le settimane di stop che lo attendono, bensì solo qualche giorno.