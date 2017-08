Sì, il traguardo è vicino. Ma finché non si taglia, finché non si arriverà alle firme sui contratti, la vicenda Patrik Schick rimarrà aperta a colpi di scena o inserimenti. Questa volta però la Roma è davvero fiduciosa: dalla serata di ieri, infatti, Schick ha dato la sua disponibilità e apertura ai giallorossi dopo una proposta di un quinquennale, mentre alla Sampdoria un'offerta che tocca i 38 milioni di euro tra prestito e diritto di riscatto. Un passo importante l'apertura dell'attaccante ceco, ma non ancora al punto di procedere alla chiusura della trattativa. Serve stringersi la mano e firmare per chiudere una vicenda piena di insidie: la Roma ha assicurato a Schick un posto da protagonista, subito.



COSA MANCA - Da parte propria, la dirigenza giallorossa sta preparando la documentazione sotto l'aspetto burocratico per farsi trovare pronta quando si dovrà chiudere. Ed è ottimista, seppur prudente. C'è di più: entro lunedì, è previsto un viaggio a Roma degli agenti di Schick per incontrarsi, definire i dettagli e a quel punto chiudere davvero la telenovela, qualora tutto andasse per il verso giusto. Nel frattempo, Monchi e Baldissoni stanno dialogando con la Sampdoria per formalizzare l'accordo trovato verbalmente sulla cifra del trasferimento così come sulla formula. Insomma, l'aspetto burocratico che non è mai scontato. Specialmente se gli altri club chiamano (il Napoli ha offerto Zapata e Strinic più 20 milioni due giorni fa, ma il giocatore non è convinto) o irrompono (la Juventus propone di lasciare il giocatore a Genova per un anno, non ha però l'intesa sul prezzo con la Samp). Senza dimenticare possibili colpi di scena dall'estero (vedi Monaco o PSG) e l'Inter sempre sullo sfondo, pur ufficialmente fuori dall'asta da venerdì scorso. Schick e la Roma, promessi sposi. Ma l'ultima curva è ancora tutta da percorrere...