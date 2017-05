Ormai, la filastrocca è piuttosto nota ai tifosi della: Inter, Juventus, Napoli, Atletico Madrid, Arsenal, Tottenham. Sono queste le squadre maggiormente interessate al gioiellino Patrik, che ha già scatenato una vera e propria asta di mercato. Unica limitazione, la clausola. La Samp lavora alacremente per toglierla, o raddoppiarla, scontrandosi con la volontà dell'agente che per il momento nicchia. Ma il rischio, con tutta questa lunga lista di società interessate, è che prima o poi qualcuno si faccia realmente avanti mettendo sul piatto tutto l'importo, e portando via da Genova Schick.Ieri vi abbiamo parlato di un'offerta dell'Inter pronta a sbaragliare la concorrenza per bruciare sul tempo le pretendenti così da assicurarsi il calciatore. Ma attenzione perchè sul numero 14 blucerchiato ha fatto irruzione un'altra società. Secondo Il Secolo XIX dalla Germania rilanciano le voci di un fortissimo interesse del. Per il momento, il commento proveniente da Corte Lambruschini nega ogni contatto: ", l'apertura del mercato è lontana, non c'è nulla di reale". E' questa la linea del club. Di certo c'è che Schick piace praticamente a tutti. La Samp cerca un modo per trattenerlo a Genova, almeno per un anno. Anche se in questo momento sembra un'idea molto complicata.