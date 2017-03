Giovane, bello, forte e talentuoso: il gioiellino di casaPatrikha tutte le carte in regola per trasformarsi in un vero e proprio Principe Azzurro. Per il momento, il giovane attaccante doriano, premiato come miglior talento ceco del 2016 , studia da 'grande' e lo fa con la maglia blucerchiata addosso, nonostante le tante voci di mercato che lo hanno accostato con grande frequenza a svariate squadre, in particolare all'Inter."È stato un anno interessante" ha raccontato Schick ai margini della premiazione tenutasi a Praga, come riporta idnes.cz "eall’inizio. Non conoscevo la lingua, non conoscevo nessuno, i carichi di lavoro non erano l’ideale. Sono riuscito a dimostrare a me stesso che sono in grado di superare qualsiasi ostacolo. Anche con il mister non è stato facile, ma adesso crede in me".Inevitabile un accenno al suo futuro: "Il mercato non lo ritengo un argomento importante e poi non è il mio mestiere. Devo focalizzarmi sulle prestazioni in campo,. L’infortunio? Vedremo come mi sentirò nei prossimi giorni, ma non è nulla di serio" riporta Sampnews24.com.