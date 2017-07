Un tormentone clamoroso, destinato a vivere chissà quante altre puntate da qui sino al termine del mercato: Patrika seguito dei problemi cardiaci emersi dalle visite mediche. E il futuro del gioiellino classe 1996 resta incerto. Le dichiarazioni rilasciate ieri da Pavel, però, hanno fatto il giro del mondo: "". Quasi tutti si sono stupiti della frase pronunciata dall'ex calciatore ceco, anche perchè al momento è difficile ipotizzare che l'attaccante accetti di nuovo la corte del club bianconero.- Schick attualmente è in vacanza a Praga, per rilassarsi e riprendersi dopo lo stress nervoso accumulato nei concitati giorni delle visite mediche romane, che hanno evidenziato la necessità di un mese di riposo e cure per superare la leggera aritmia. Chi ha avuto modo di parlarci racconta di come il giocatore fosse comprensibilmentein compagnia della famiglia., tanto che nelle ore immediatamente successive alla rottura tra Schick e la Juve l'agente dell'attaccante. Con il tempo, la furia iniziale sembra essere sbollita, ma al momentoLa Juventus dal canto suo una formula per portare ugualmente Schick a Torino l'avrebbe già studiata. Sarebbe più o meno la stessa offerta presentata qualche giorno fa, quando i bianconeri avevano provato a convincere la Samp imbastendo la trattativa per il numero 14 blucerchiato sulla base di undopo un certo numero di presenze, ancora da stabilire con precisione. La soluzione richiesta dalla Vecchia Signora però ha raccolto una risposta fredda da parte della Sampdoria, che ha rifiutato in maniera decisa la possibilità di una cessione di Schick in questi termini. Oltretutto, a Corte Lambruschini sono arrivate almeno altresono estremamente interessate, e non è detto che l'elenco non si allunghi ulteriormente.Pure il presidente blucerchiato Massimo Ferrero nei giorni scorsi ha spiazzato tutti con le sue dichiarazioni: "Schick? Sto pensando di tenerlo" , ed effettivamente la Sampdoria ragiona su questa possibilità. Anche perchè a Genova credono molto nelle qualità del giocatore, e sanno benissimo che riaverlo a disposizione per un intero campionato consentirebbe di risolvere alcune situazioni spinose., con un allenatore che già conosce e un impianto di gioco ben preciso. La Samp dal canto suo si ritroverebbe in casa un attaccante importante (completando di fatto il reparto con Quagliarella, Kownacki e Caprari) senza dover investire grosse cifre. E soprattutto gli uomini mercato blucerchiati sono fermamente convinti del fatto che una stagione positiva di Schick potrebbeche è scaduta a luglio.Il giocatore nel frattempo riflette, circondato dalla tranquillità della sua famiglia e nella sua città natale. Ha apprezzato il comportamento della Samp, rimasta vicina al ragazzo in ogni momento della telenovela di mercato e anche lui: il mercato doriano in gran parte passerà da qui, ma la percentuale di uno Schick in blucerchiato non è affatto bassa. E cresce ogni giorno.@MontaldoLorenzo