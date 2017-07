Patrik Schick alla Juventus, un affare considerato ormai fatto a tutti gli effetti, a maggior ragione dopo le visite mediche sostenute allo JMedical dall'attaccante ceco di proprietà della Sampdoria una ventina giorni fa. Eppure, nonostante ciò, l'ufficialità stenta ad arrivare: perchè? Il tam tam mediatico nelle ultime ore si è ovviamente scatenato, perchè la notizia di un'eventuale rottura avrebbe del clamoroso. E tutti sono alla ricerca di un'interpretazione.



C'è chi parla di possibili problemi economici tra i blucerchiati e il club di Torino, ma è difficile ipotizzare che la Samp, dopo aver trovato l'intesa con la Juventus sulla base di 30 milioni in tre rate abbia deciso di tirarsi indietro. Anche perchè nelle casse di Corte Lambruschini andrebbero circa 5 milioni in più della clausola, ferma a 25. Più probabile invece che gli intoppi possano essere di altro tipo, magari legati all'intesa tra il giocatore e la Juve. Bisogna anche tenere conto di un'ulteriore variabile: Marotta e Paratici hanno ormai in pugno Douglas Costa, e sono partiti all'assalto di Federico Bernardeschi. Il doppio innesto potrebbe porre qualche interrogativo sull'eventuale utilità di Schick, che pure sembrava deciso a giocarsi le sue carte da subito in un top club. E se fosse proprio la mancanza di spazio, il vero punto interrogativo da sciogliere per Schick?