Juve, Inter, Psg, Monaco. E ora anche. Il mercato attorno a Patriksta calamitando l'interesse mediatico delle principali piazze italiane, e mentre lacontinua la sua ricerca per un sostituto del giocatore, l'elenco di pretendenti per il numero 14 blucerchiato si allunga sempre di più.La posizione delle parti in causa al momento è piuttosto chiara. La Sampdoria sembra intenzionata a vendere il centravanti alla Roma , mentre Schick pare prediligere l'Inter. Negli ultimi giorni si è però fatto sotto anche il Napoli, che con la Samp ha già in ballo due trattativa per Tonelli e Zapata. Proprio per appurare se l'interesse azzurro è reale, Radio Kiss Kiss ha intervistato Bruno, l'intermediario che ha curato il suo passaggio in Italia e che domenica sera ha accompagnato il procuratore di Schick Paska al Ferraris per la partita con il Benevento: "Napoli su Schick? Non posso dire niente su quest’argomento" ha commentato Paska "qualcosa so ma non posso parlare.A chiedere di velocizzare i tempi della vendita di Schick è stata la stessa Samp, che vuole chiudere al più presto l'operazione necessaria a portare un nuovo centravanti a Genova. Al momento il profilo in vantaggio sugli altri è quello di Duvan, per cui i blucerchiati hanno offerto 14 milioni al Napoli. La proposta, però, è subordinata ovviamente alla cessione di Schick. Una situazione che, come confermato dallo stesso Satin, dovrebbe risolversi nei prossimi giorni.