. Tutto nasce con l'avvento di Monchi da nuovo direttore sportivo ormai qualche mese fa: nella sua lista c'è sempre stato Schick, un pensiero costante tradotto in un incontro a giugno con gli agenti dell'attaccante della Sampdoria. E, non solo da vice Dzeko in una stagione lunga con tanto di Champions League. In quel caso aveva sorpassato tutti la Juventus, poi la vicenda è andata diversamente e ora i giallorossi sono tornati alla carica.. Ovvero, a presentare presto una proposta economica tale da arrivare a una trattativa con Ferrero per il ceco classe '96., ma la Roma farà un tentativo concreto; e ha iniziato a muoversi con l', responsabile dell'area tecnica della Sampdoria. Primi passi, la Roma spinge e spingerà per inserirsi nella corsa a Schick.. Lo ha confermato e ammesso il ds Piero Ausilio, l'investimento su Schick è in programma ma. Che dice, quando Marotta e Paratici avevano provato a cambiare formula in seguito ai problemi di Schick. Insomma, la Samp non ci pensa neanche e aspetta offerte adeguate.