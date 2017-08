FANTACALCIOMERCATO

fanta.calciomercato.com

non sarò convocato dalla Sampdoria in vista della sfida di domenica con la Fiorentina. Il giocatore, al centro di mille voci di mercato, non sarà convocato da mister. Un ulteriore indizio sull'ormai imminente cessione dell'attacante ceco.Una puntata dopo l'altra.: niente accordo con la Sampdoria che ha chiesto quei 38/40 milioni messi già sul piatto da Roma e Inter, nessuno sconto nonostante l'apertura del giocatore e l'idea di lasciarlo a Genova per un anno.La Samp è convinta sia andata proprio così, ma questa è un'altra storia. Perché adesso c'è Schick in vetrina, ancora. E- In queste ore è atteso infatti un, Paska e Satin. Tutti al tavolo, un'occasione per chiudere... con prudenza. Perché in questa storia può davvero accadere ancora di tutto. E perché. Bisognerà parlare con i suoi agenti e spingere, trovare la soluzione giusta;. Ma in questa vicenda Schick le ipotesi lasciano spazio spesso alle sorprese, ecco perché si attende il faccia a faccia.che dall'entourage di Schick ancora non escludono. Tutto in piedi, tutto in bilico. Con la Roma che avrà il suo match point per Schick...