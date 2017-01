Secondo quanto riportato da La Repubblica ci sarebbe stato un tentativo improvviso della Fiorentina per l'attaccante Patrik Schick, pagato in estate 4 milioni dalla Sampdoria. I blucerchiati avevano già detto no nella giornata ieri al Milan per il trequartista Praet, mentre oggi avrebbero rifiutato una importante offerta di Pantaleo Corvino pari a 15 milioni.