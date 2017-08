E' tornato a Bogliasco, dopo un periodo sicuramente non facile. Prima l'affare che sembrava fatto con la Juventus, poi i rumors, diventate certezze, sui suoi problemi cardiaci, con quel comuniato congiunto tra i bianconeri e la Sampdoria che ufficializzava la rinuncia all'affare. L'inserimento dell'Inter, che trova un accordo con il club blucerchiato ma non con il giocatore. Patrick Schick è stato il protagonista dei primi mesi di mercato, ed è pronto per esserlo di nuovo.



ALTRI ESAMI - Nella giornata di lunedì, come scrive Tuttosport, l'attaccante della Repubblica Ceca sosterrà nuovi esami a Roma, all'Ospedale Gemelli, per capire se l'infiammazione al ventricolo si è risolsta dopo il periodo di riposo forzato. Se i medici daranno l'ok, ecco il ritorno sul campo. E anche sul mercato. La Juventus, che non ha mai chiuso la porta in faccia a Schick, come testimoniano le dichiarazioni di Nedved e Marotta nelle ultime settimane ("Tutto è possibile"), studia una nuova offerta: un prestito con diritto di riscatto, per valutare poi nel corso dell'anno l'attaccante ceco. Se invece, la Samp, che studia il rinnovo di contratto, riuscirà a convincerlo a rimanere, ecco che l'affare slitterà o di qualche mese (gennaio), oppure alla prossima stagione. Con l'Inter sempre alla finestra...