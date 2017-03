Il giovane attaccante ceco della Sampdoria, Patrik Schick ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Cassano mi ha detto che sono il più forte giocatore che abbia mai visto in blucerchiato. I primi giorni di ritiro mi osservava, ma non avevo il coraggio di parlargli. Insomma, lui è Cassano... Poi dopo qualche mese mi avvicina e mi fa: 'Lo sai che sei davvero forte?'.



GOL DALLA PANCHINA - "Giampaolo è l'allenatore e decide chi gioca, io devo solo farmi trovare pronto all'uso. È chiaro che mi piacerebbe partire più spesso dal primo minuto. Però finché entro e segno, come posso dargli torto? Il segreto è pensare al gol sin da quando ti scaldi prima di entrare. Il resto viene da sé... Mi piace salire di livello quando le sfide si fanno più difficili, è la dote che separa un attaccante normale da un grande attaccante. In Italia i difensori sono migliori che in Repubblica Ceca e il calcio è molto più tattico, oltre che più veloce. Non era scontato ambientarsi subito".



ROMA - "E' vero che ho preferito la Samp ai giallorossi in estate? Avevo diverse offerte, ma qui sapevo che sarei potuto crescere meglio che altrove. Ho fatto la scelta giusta. Contro la Roma ho esultato alla Drogba, mi è venuto istintivo. Didier è stato uno dei miei attaccanti preferiti, anche se da piccolo tifavo Manchester United. Prima Beckham, poi Cristiano Ronaldo. Che c’è di meglio? Mi piacerebbe giocare in Premier League un giorno? Perché no, è il campionato più bello del mondo e soprattutto il più equilibrato. Chissà, ma io ora alla Samp sto da dio".



JUVE - "Il gol alla Juve mi ha fatto conoscere Nedved, non lo avevo mai incontrato prima ed è stato emozionante. Mi ha fatto i complimenti, ma non abbiamo parlato di calcio".



DERBY - "So bene che Genoa-Samp qui è la partita dell’anno. I tifosi non mancano di ricordarcelo. Però io sono tranquillo e non mi spaventa nemmeno sapere che siamo in trasferta. Ci sarà la nostra curva a spingerci".



NAZIONALE - "Sono arrivato sino alle pre-convocazioni per Euro 2016, poi il ct Vrba ha preferito gente più esperta. Ci sono rimasto un po’ male, ci speravo, anche perché con il Bohemians avevo giocato una stagione eccezionale. Guardo il lato positivo, mi sono goduto delle belle vacanze. Non vedo l’ora di giocare l'Europeo Under 21, mi manca giocare una bella rassegna con la maglia del mio Paese dopo aver fatto tutta la trafila con le selezioni giovanili".