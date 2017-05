Ennesima sorpresa nella trattativa per Patrik Schick. L'attaccante classe '96 della Sampdoria è conteso da Juventus, Inter e Roma da diverse settimane; intanto, secondo Sky Sport c'è da registrare anche il netto e forte inserimento del Borussia Dortmund. Il club tedesco ha fatto un'offerta molto importante nella giornata di oggi al giocatore: proposta di contratto a cifre decisamente elevate, in più la possibilità di giocarsi le sue carte da subito come titolare potenziale in una squadra che farà la Champions League. Il BVB infatti venderà Aubameyang, pronto a dire addio sul mercato; Schick è stato seguito a lungo, adesso dalle parole si è passati ai fatti. Naturalmente, il Borussia Dortmund pagherebbe i 25 milioni della clausola rescissoria.



JOLLY JUVE - Ad oggi, Schick dà comunque ancora priorità all'Italia. Vorrebbe rimanere in Serie A e la Juventus ha la grossa occasione nelle prossime ore per stringere: incontro fissato con l'entourage del ceco, bisognerà convincere Patrik sul programma e sulla possibilità di giocarsela alla Juve come pedina di rilievo, non come comparsa. L'Inter non ha smesso di sperare, la Roma è l'ultima arrivata in questa cosa; ma la Juve ora deve difendere la sua pole position anche dall'assalto del Borussia Dortmund. Anche perché nonostante la fiducia della Samp che vorrebbe tenerlo ancora un anno in prestito, Schick preferirebbe andar via subito.