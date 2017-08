La Roma ha messo in campo Francesco Totti, l’Inter risponde con un ingaggio più alto. Il testa a testa tra giallorossi e nerazzurri per Patrick Schick è in bilico anche sulle lavagne internazionali: la telefonata al giocatore da parte dell’ex capitano dà un piccolissimo margine di vantaggio alla Roma, data a 3,50 nelle scommesse sulla squadra di Schick a fine mercato. I nerazzurri, riporta calciomercato.com, hanno schierato il coordinatore tecnico Walter Sabatini, che ieri è andato a cena con l’entourage del calciatore, e si giocano a 3,75. In una situazione di incertezza totale è la Sampdoria a uscirne meglio, a 2,00, in attesa di ulteriori sviluppi. Sembra invece tramontata l’ipotesi Juventus, lontanissima a 21 volte la posta.