Così Patrik Schick ha parlato a Premium Sport al termine della sfida contro la Spal, vinta dalla sua Roma per 3-0: “Ho aspettato troppo a lungo questo primo gol, il mio obiettivo è lavorare per la squadra perché poi il gol arriva. Troppa pressione? Esatto, l’inizio di questa stagione non è stato come lo immaginavo, adesso lavoro senza qualche fastidio e sono contento che finalmente ho fatto gol. L’appoggio dei compagni? È importante, Dzeko è un mio grande amico e sono felice che lui sia contento che abbia segnato. Liverpool? Oggi non era facile perché faceva troppo caldo, il 3-0 è un risultato importante per il match contro il Liverpool, iniziamo a prepararlo e speriamo di vincerla. Che squadra serve ad Anfield? Dobbiamo essere cattivi, serve cattiveria. Gol in Champions? Speriamo di farlo”.