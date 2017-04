Patrick Schick è sicuramente l'attaccante del momento. O meglio uno dei più richiesti sul mercato perchè il classe '96 della Sampdoria sta avendo una prima stagione in Serie A da brividi con un rendimento eccezionale soprattutto in zona gol. Inter e Juventus lo hanno messo nel mirino ma non sono le sole e per questo il club blucerchiato è pronto a trattare con lui il rinnovo con innalzamento della clausola rescissoria.



L'INCONTRO CON LA SAMPDORIA - In particolare, oggi a Roma si terrà un incontro fra il ds blucerchiato Carlo Osti, il presidente Ferrero e l'agente di Schick che sarà accompagnato dall'intermediario che ha curato il suo approdo in Italia. Le parti tratteranno soprattutto sull'ingaggio del giocatore, che attualmente percepisce soltanto 400 mila euro a stagione, e la Sampdoria è pronta ad alzare la cifra fino a 700 mila euro più bonus a crescere di anno in anno fino al 2022. Si discuterà, tuttavia, soprattutto sulla clausola rescissoria, attualmente ferma a 25 milioni di euro che la Sampdoria vorrebbe almeno raddoppiare. Schick è disponibile ad accettare, ma vuole un aumento di ingaggio più sostanzioso.



FRA INTER E JUVE, "VEDE" MILANO - Dal summit di oggi usciranno indicazioni precise anche per il mercato. La Juventus ha incontrato gli agenti del giocatore un mese fa, mentre è l'Inter che si è mossa con più forza sull'attaccante ceco già da tempo. I rapporti con il suo entourage si sono però un po' raffreddati nell'ultimo mese, ma la volontà di farne il vice-Icardi è più concreta. E il giocatore? Fra Inter e Juventus, "vede" Milano. Schick era infatti nella giornata di ieri nel capoluogo lombardo a gustarsi le bellezze del Duomo e per fare shopping in Corso Vittorio Emanuele come testimoniato dalla foto postata sul proprio profilo instagram. Che sia anche un indizio di mercato?