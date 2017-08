Oggi è il giorno decisivo per il futuro di Schick: in programma un vertice tra le parti a Roma per chiudere la trattativa. Intanto dalla Spagna filtra che, qualora l'attaccante della Sampdoria tornasse ancora sui suoi passi, il ds giallorosso Monchi potrebbe puntare sul prestito di Lucas Vazquez del Real Madrid, stanco di fare la riserva. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il vantaggio di un'operazione del genere sarebbe avere liquidità per intervenire per acquistare un difensore centrale, visto che il neo arrivo Moreno per ora è scivolato dal ruolo di presunto titolare a quarta scelta. Morale: nessuna sorpresa se arrivasse un altro difensore.