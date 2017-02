Si avvicina la sfida tra Fiorentina e Borussia Moenchengladbach e l’amministratore delegato della squadra tedesca, Stephan Schippers, ha parlato a Borussia.de proprio della sfida contro i viola: ‘Sappiamo che la Fiorentina è una delle squadre più forti dell’Europa League e giocare contro un club italiano non è mai facile per nessuno. Dovremo giocare al massimo per superare il turno. Ora siamo in forma e siamo soddisfatti del rendimento con il nuovo allenatore’.