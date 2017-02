Assist di Schurrle e gol di Gotze, così la Germania ha vinto il Mondiale 2014 in Brasile. Un gol che ha segnato la storia della nazionale tedesca ma che ha rappresentato l'apice e non il punto di svolta delle carriere dei due attaccanti. In estate entrambi sono tornati al Borussia Dortmund con una spesa complessiva di 52 milioni di euro, ma in stagione il rendimento di entrambi è estremamente al di sotto delle aspettative. 5 gol complessivi per entrambi in tutte le competizioni. Troppo pochi per coloro che dovevano rappresentare un valore aggiunto della squadra di Tuchel.