Marcello Nicchi, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, parla del possibile sciopero dei direttori di gara. Queste le parole a RMC Sport: "Mai parlato di sciopero, è l'ultima cosa che faremo qualcosa dovessimo accertare di non essere ascoltati. Ci difenderemo in tutte le sedi. Ripeto, il problema del calcio non credo sia il 2% degli arbitri. Vedremo ciò che ci sarà presentato. Non ci ha creato più problemi, è una grande scoperta tecnologica che aiuterà tutto il mondo del calcio. E' uno strumento che funziona e indietro non si torna".