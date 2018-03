L’Inghilterra batte largamente l’Italia: non è una previsione sul match amichevole in programma questa sera a Wembley, ma una considerazione puramente numerica sugli sponsor di maglia legati al betting in Premier e Serie A. In Inghilterra quasi una squadra su due è sponsorizzata da una sigla di scommesse (9 su 20, il 45%) in Italia nemmeno una. Un dato anomalo se si pensa che in termini di volume di gioco i due mercati fanno da punto di riferimento in Europa.