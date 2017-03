Due punti di vantaggio a undici giornate dalla fine del campionato: il distacco è minimo, ma secondo i bookmaker è sufficiente alla Roma per restare davanti al Napoli, nonostante il ko di sabato all’Olimpico con il quale gli azzurri hanno accorciato drasticamente le distanze. Il giudizio delle quote è netto nel testa a testa sul tabellone Microgame: si punta su chi tra Roma e Napoli arriverà più su a fine campionato (quindi, presumibilmente, seconda dietro la Juventus) e per il momento il vantaggio dei giallorossi resta evidente; la squadra di Spalletti meglio classificata è data come ampiamente favorita, a 1,38, sul sorpasso di Sarri si punta a 2,75. Il giudizio è ancora più netto se si sposta l’asse sulle due milanesi, separate da appena un punto (Inter a 51, Milan a 50): eppure per i bookie i nerazzurri meglio piazzati sono l’ipotesi più probabile, dati a 1,35. La squadra di Montella più su in classifica sale a 2,90.