Una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio questa mattina: Davide Astori non c'è più, il capitano della Fiorentina è stato trovato privo di vita questa mattina nella sua camera d'albergo, mentre si trovava in ritiro con la viola per il match con l'Udinese. Da squadre in cui ha militato come Milan, Cagliari e Roma, a ex compagni come Nainggolan fino a club esteri toccati dalla vicenda: tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia del difensore e della Fiorentina. La redazione di Calciomercato.com si unisce al dolore, condoglianze alla famiglia per questa triste scomparsa.