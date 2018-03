Mario Sconcerti ha parlato della Juventus in diretta a La Domenica Sportiva, in particolare di Max Allegri: "I cambi di Allegri funzionano? Sì, molto particolare che si discuta su Allegri, nel senso che Allegri è arrivato alla Juventus dopo che aveva già vinto un campionato col Milan. Ed è stato il peggior risultato di una grande società da quando c'è stato Allegri. E' chiaro che alla Juventus, in questo momento particolare, è stata costruita una società estremamente forte, e attraverso una società forte, una squadra altrettanto forte. Dopodichè sono d'accordo sul fatto che se Allegri avesse allenato il Tottenham.... Il Tottenham è stato, non scriteriato, ma un monello, un monellaccio, ha attaccato per un'ora e poi si è accorto che non aveva più fiato per correre e ha preso due gol con la difesa al 40 metri. Non c'è un italiano che li avrebbe presi, nè tantomeno Allegri.