Mario Sconcerti, prestigiosa firma del Corriere della Sera, ha parlato del caso Bernardeschi in casa viola: "Bernardeschi non è Baggio e nemmeno Del Piero. È stato valutato molto, probabilmente troppo, in un’estate in cui i prezzi dei buoni giocatori sono cresciuti del 30 per cento e nei giorni in cui la Juve ha rinunciato a Schick. Bernardeschi è un fantasista, ama partire a 30 metri dalla porta. È veloce e corre bene con il pallone sul sinistro. Non è un fenomeno, ma è molto intelligente".