Mario Sconcerti ha commentato a RMC Sport Live Show la sconfitta dell’Inter a Genova: “E’ sempre la stessa Inter nonostante le novità dovute alle assenze di Icardi e Perisic. Da anni però a questa squadra manca il senso di coesione, manca la voglia di farsi trovare liberi in mezzo al campo, c’è poco movimento. Ho commentato tante volte l’Inter e vedo sempre la stessa situazione, è una squadra non squadra. Questa cosa va avanti da almeno 4 o 5 anni. Noi guardiamo l’Inter per quello che rappresenta e non per quello che è, questa difficilmente diventerà una squadra. E’ un’incompiuta”.