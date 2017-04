Sulle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti si è espresso così su Paulo Dybala: "Dybala e Messi non sono paragonabili. Leo vale per i gol, non per il gioco; Dybala è l'opposto. Come gol in stagione sono 17 a 43, ma Dybala gioca meglio a calcio. Messi sta tutto nella sua velocità di controllo e di tiro. Dybala nell'architettura del suo gioco".