Questa l'analisi di Mario Sconcerti dalle colonne del Corriere della Sera sul primo derby cinese: "C’è come una malattia nell’Inter, qualcosa che rende incompiuta qualunque novità. Giocatori come Icardi, Perisic, perfino Kondogbia, sarebbero pilastri veri in quasi tutta Europa. All’Inter passano dal grigio all’inguardabile durante la stessa partita. Non si butta via il derby in un tempo, in quel tempo si subisce e si lotta, si respingono a spinte gli avversari e si curano tutti gli angoli di campo. Non serve essere campioni per questo, basta avere buon senso del gioco. Non c’era più da vincere, solo da conservare l’abbondanza raccolta".