Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Mario Sconcerti ha espresso la propria opinione sull'Inter di Stefano Pioli.



"Parliamo giustamente di mancanza di personalità, ma questa squadra ha un problema tecnico enorme: l'Inter ha perso 12 partite, 5 con De Boer e 7 con Pioli. 12 partite sono tantissime, e non possono che denotare un forte problema tecnico. Si dice che Inter, Milan e Fiorentina non vogliano andare in Europa per avere una stagione tranquilla, e che perdano punti appositamente. Non credeteci: il calcio non è questo. Il calcio, semmai, dice che quando sei tra sesto e ottavo posto non hai abbastanza qualità nella tua rosa per poterti permettere di scegliere".