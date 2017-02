Dagli studi di Rai Sport, Mario Sconcerti, nel commentare la sfida tra Juventus e Napoli, si è esposto sui rigori contestati del match di Coppa Italia: "Devo dire che ho visto i replay e per me i due rigori in favore della Juventus ci sono entrambi. Mi sembrano chiari, sono due falli da rigore. Ce n'era anche uno per il Napoli? Ho provato a rivedere più volte quell'episodio e per me sul Albiol non c'era rigore, non capisco dove sia il fallo. Anzi, credo manchi un altro possibile rigore per la Juve: spinta di Strinic su Dybala, poi arriva a calciare ma la spinta c'era e potenzialmente poteva essere rigore".