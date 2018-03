Mario Sconcerti ha commentato la giornata di campionato conclusasi ieri nel proprio editoriale su Il Corriere della Sera. In particolare, sulla prestazione della Juventus contro la Spal ha commentato: "Non è una sorpresa il pareggio della Juve. Da tempo sfiorava lo 0-0, né si può dire che con la Lazio sia stata una tattica segnare a 20 secondi dalla fine. Né col Torino o con la Fiorentina. Allegri parla di problema mentale, tutti rispettiamo la mente. Ma la Juve ne conosce gli antidoti o non sarebbe la Juve. Più normale parlare di pigrizia, di piccolissima impotenza nel vedere le partite. Se non cerchi il gol con forza, difficilmente lo trovi. Così è normale che il campionato si riapra".