Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti parla così a Radio Bruno Toscana a proposito di quello che potrà essere il nuovo allenatore della squadra viola dalla prossima stagione: 'I migliori allenatori sono tutti sotto contratto. Bisognerà vedere dove si fermerà la rivoluzione, non si può essere ambiziosi e giovani. Una squadra giovane può diventare ambiziosa un domani, ma non oggi. La Fiorentina ha sicuramente contattato un paio di allenatori per coprirsi le spalle, poi cercherà il migliore. Senza allenatore non resta. Inutile parlare di Sarri. Dovrebbe troncare col Napoli e troncare un contratto in essere. E’ come se mi innamorassi di una bella attrice di 30 anni, non è libera, come non lo sono io.Non penso che arrivi Semplici per mancanza di tempistica. Se lo si vuole, gli si fanno fare prima le esperienze dovute, poi lo si prende quando è pronto. Vincere in B non è come allenare la Fiorentina'.