"Ci sono due modi secondo me per affrontare la stagione della Juve: il primo cercando di analizzare tecnicamente l'anno, questa stagione". Così Mario Sconcerti a la Domenica Sportiva sul ciclo della Juventus: "L'altro, che secondo me è più corretto, almeno a me piace di più, è non stare tanto dietro a questa stagione, ma cercare di capire perchè siamo arrivati a questo risultato straordinario dei sette Scudetti. Perchè vincere un campionato è capitato a molti, ma vincerne sette non è capitato a nessuno. E allora la cosa secondo me da capire è come si è arrivati a vincerne sette. Io mi sono dato delle piccole risposte, ve le do in sintesi: credo che tutto parta da Calciopoli. La Juve riparte da un vuoto enorme in cui si è infilata l'Inter e poi di seguito il Milan. Dopodichè, per coprire quel vuoto, Inter e Milan, hanno finito per bruciare le finanze dei propri presidenti. Nei sette anni della Juve è cambiato totalmente il calcio italiano, è andato via Moratti, è andato via Berlusconi, si è tirata fuori la famiglia Sensi per quei motivi, è arrivato Pallotta. La Juventus è rimasta l'unica legata ai propri investimenti, legata alla propria storia".