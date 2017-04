Intervistato da Radio Bruno, Mario Sconcerti ha lanciato una suggestione di mercato in vista della prossima estate. In particolare l'editorialista del Corriere della Sera ha parlato del possibile addio di Bernardeschi dalla Fiorentina suggerendo l'inserimento di una contropartita per un doppio guadagno: "Bernardeschi? Non dipende da noi, la gente dovrebbe aver capito come funziona il calcio. E’ conveniente sempre tenere giocatori motivati, se vuole andare via, vada pure via. Qui non si tratta di amore. I soldi sono una straordinaria ragione. L’importante non è riuscire a far firmare Bernardeschi per un anno, ma scambiarlo con giocatori di prospettiva. Se lo dovesse prendere la Juve, oltre ai soldi chiederei Pjaca ai bianconeri".