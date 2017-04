Il giornalista Mario Sconcerti ha commentato a Radio Bruno la corsa all'Europa League da parte di Inter e Fiorentina ma anche la situazione Bernardeschi: "Sulla corsa al sesto posto non sopporto più questa storia dei preliminari, vi pare che Pioli sia andato a Firenze per regalare il sesto posto alla Fiorentina? Pensarlo significa non conoscere il calcio. La Fiorentina ha diverse possibilità di andare in Europa League perché tre punti dal Milan non sono tanti. Le cifre su Bernardeschi? A me pare che sia un po’ sopravvalutato, stiamo discutendo di cifre sui 60-70 milioni che a me non sembra assolutamente la valutazione di Bernardeschi“.