Mario Sconcerti ha risposto così sulla sfida tra Juventus e Napoli per lo scudetto: "Secondo me non c'è calendario, nel senso che vediamo una squadra come il Genoa che ha 30 punti impegnare molto il Napoli; la Juventus ha pareggiato a Ferrara. Quindi non credo sia un gioco sincero guardare il calendario. Io credo che questa vittoria del Napoli sia stata molto importante ai fini del campionato, poi il resto non è affar mio, perchè ha riportato il Napoli all'interno dei punti dello scontro diretto. Quindi quando noi ci facciamo la domanda se la Juve deve avere paura, la risposta non può che essere, e sarebbe assolutamente stolto non avere paura, perchè dipende da una sola partita. Quando tu sei all'interno di una partita sola, su 9 che ne restano, devi capire qual è quella veramente importante. Tutto qui".