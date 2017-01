Il giornalista Mario Sconcerti parla così a 90° minuto a proposito di Fiorentina e Juventus: 'Direi che Federico Chiesa ha tutti i sintomi del campione. Resta da vedere se tutto questo lo porterà ad essere un giocatore importante. Per ora sta incidendo in tutte le partite: è veloce, generoso e si sacrifica molto, punta sempre l’avversario e ha un gran tiro, come quello del padre, e non è certo facile superarlo. Va piazzato vicino alla porta perché può segnare molto. Non so se ci sia interesse da parte Juventus per Sousa. So che deve esserci un incontro con Allegri non tanto sul contratto, quanto sul progetto. La Juventus dovrà valutare se potrà accontentare il tecnico sulle richieste di organico, più che economiche'.